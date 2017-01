Salud realiza tareas de prevención en el paso fronterizo de Santo Tomé- Sao Borja

La cartera sanitaria provincial desarrolla acciones preventivas y de control en la aduana Santo Tomé-Sao Borja. Los agentes instalados en el lugar recuerdan a los viajeros los cuidados que deben tener para evitar enfermedades como Dengue, Zika y Chikunguña.

El Ministerio de Salud Pública a través del Hospital San Juan Bautista de la localidad de Santo Tomé brinda información relacionada con enfermedades vectoriales en la zona del Puente de la Integración. Los agentes de Atención Primaria realizan entrega de folletería y recuerdan los cuidados que deben tener los turistas que ingresan o egresan de Brasil.

En este marco, Carolina Galarza, a cargo de Atención Primaria del Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, detalló que “con los agentes sanitarios y promotores de salud estamos instalados dentro de lo que es el playón de la zona unificada de frontera; vamos a estar los días de recambio turístico, este fin de semana y después el 27, 28, y 29 de enero. Entregamos folletería, y brindamos información de las enfermedades y sobre todo de los métodos de prevención”.

“Recordamos el uso de repelente, usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre, utilizar tabletas repelentes, entre otros cuidados. También hacemos hincapié en la detección de febriles, preguntado posibles síntomas y remarcando que es importante no automedicarse, y la consulta inmediata en caso de presentar algún síntoma”, puntualizó.

Comentó además que días previos se hizo una campaña de difusión en Santo Tomé, insistiendo en la importancia de los cuidados para las embarazadas y a las mujeres en edad fértil.

Dijo que también se trabajó recordando la importancia de aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla; como mínimo 15 días antes de viajar. Agregó que en el momento de egreso al país en la aduana se está pidiendo el carnet de vacunación.

Recomendaciones para los viajeros

Al momento de viajar, el Ministerio de Salud Pública recomienda hacer una consulta a su médico y también un control odontológico, a fin de evitar alguna molestia. Es fundamental aplicarse las vacunas y/o tomar la medicación indicada, de acuerdo al lugar de destino y la situación particular (edad, gestación, enfermedad preexistente, etc.).

Se recuerda llevar la medicación que se toma habitualmente en cantidad necesaria y una receta médica con las drogas originales. En el caso de usar anteojos, lentes de contacto o audífonos, también se recomienda llevar un par de más y una receta del especialista.

Preparar un botiquín de viaje, conteniendo elementos adicionales de acuerdo al lugar de destino. Incluir entre la documentación, una tarjeta identificatoria sobre las enfermedades que padece y el listado de medicamentos que le producen alergias.

Es importante que todas las personas tengan completo el Calendario Regular de Vacunación, de acuerdo a la edad, tanto de los niños como de los adultos.

Quienes vayan a viajar a zonas donde la Fiebre Amarilla es endémica deben aplicarse la vacuna como mínimo diez días antes de visitar el lugar, a fin de generar una protección eficiente y evitar complicaciones durante el viaje. La misma, está disponible y es gratuita en los centros de salud con vacunatorio de la provincia.

PARA PREVENIR DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

La medida más efectiva para la prevención es eliminar todos los objetos que sirven de criaderos al mosquito y también evitar sus picaduras. En el caso del zika, es importante utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales.

Evitar en la medida de lo posible, exponerse al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, las horas de mayor actividad del mosquito.

Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.

Utilizar espirales o tabletas repelentes.

Proteger las cunas o cochecitos de bebés con mosquiteros tipo tul al permanecer al aire libre y cuidar que permitan una correcta ventilación.

Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente. Deben utilizarse productos que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que son los más eficaces. Se recomienda leer las etiquetas de los productos.

Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales.

Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultar al servicio médico local.

No automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables ya que favorecen las hemorragias.

Las mujeres embarazadas o en edad reproductiva deben extremar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos debido a la asociación entre el virus zika y el riesgo de malformaciones fetales, como microcefalia. Además, los adultos en general pueden presentar consecuencias neurológicas.

Si durante el viaje o al regreso se presentan síntomas de alerta (fiebre, dolor muscular o articular, vómitos, malestar general o sarpullido), no automedicarse y consultar inmediatamente al médico.