Colombi instó a que trabajen juntos y a la vez ratificó su respaldo al deporte

Al promediar esta mañana, el gobernador Ricardo Colombi recibió en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno a una delegación del Club Mandiyú, que recientemente logró el Ascenso para participar en el Torneo Federal A – 2017.

En la oportunidad, entre otros conceptos instó a simpatizantes, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores a trabajar juntos para lograr los objetivos propuestos en “este renacer de Mandiyú” y comprometió el apoyo de su gestión, como lo hace con todas las disciplinas deportivas, tomando a la cultura y al deporte como una política de estado.



Pasada las 10 de la mañana, Ricardo Colombi y el ministro secretario de la gobernación, Carlos Vignolo, recibieron a dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Mandiyú, quienes lograron un histórico ascenso al Torneo Federal A, tras derrotar en la final a Ben Hur de Rafaela, con un global de 1-0 luego de dos partidos.

Cabe destacar que también se hicieron presentes en el Salón Amarillo, un nutrido grupo de hinchas del club, quienes como es costumbre con canticos alentaron y sumaron todo el color y folclore que tiene el fútbol.

La entidad algodonera estuvo liderada por su presidente, Juan Ignacio Igarzábal, acompañada por integrantes de la comisión directiva, el director técnico, Pablo Sixto Suárez y varios de los integrantes del plantel hacedores del ascenso.

En la oportunidad, la dirigencia de Mandiyú entregó tanto a Colombi como a Vignolo, una camiseta y otros presentes, como gesto de agradecimiento por todo el respaldo otorgado por el Gobierno hacia el club.

Colombi felicitó a la gente de Mandiyú por el ascenso al Federal A y en este “renacer” del club tuvo un reconocimiento especial para la hinchada, que “en un setenta por ciento son artífices de haber puesto al equipo en el lugar que se merece”. El gobernador dijo conocer lo que es ser dirigente deportivo, lo que es estar al frente de una institución y el esfuerzo que ello implica”.

“Ojala que esto que es hoy el renacer de Mandiyú permita consolidar ese trabajo de un gran empresario, un gran visionario del deporte como fue Eduardo Seferián en su momento, que puso a Mandiyú en el contexto nacional. Después, por esas cosas del destino de falta de apoyo del Estado y también del sector privado no se pudo sostener en ese nivel. Pero hay que destacar el esfuerzo, el compromiso de una persona que llevó a una institución muy alto en el deporte”, expresó repasando un poco la historia del club que nació en 1952 por iniciativa de Seferián un grupo de trabajadores de la fábrica textil Tipoití.



Después el gobernador recordó que era necesario que “se junten” los dos Mandiyú (en su momento Deportivo y Textil) porque cada uno por su lado nada podrían hacer y “en la barranca iban a caer”. Así lo hicieron y hoy pueden celebrar el éxito. “Ojala se pueda seguir esto; el gobierno apoya mucho al deporte, a todas las disciplinas deportivas, a todas las instituciones que están en distintos niveles de competición y eso significa un presupuesto muy elevado para ellas por lo cual el estado contribuye. Sé del desafío que tienen, pero tienen una gran hinchada. Si Mandiyú hoy llegó adonde llegó, el 70 por ciento es por el aliento de la hinchada y el otro 30 en esta primera etapa lo aportó el técnico, los jugadores y los dirigentes”.

Por último indicó que los dirigentes, la comisión directiva, “deben trabajar con el respaldo de ustedes para que los jugadores puedan estar bien atendidos para competir con posibilidades de lograr buenos resultados Por eso, ser dirigente deportivo significa trabajar para adentro y también para afuera, esto es muy importante. Por eso los insto a que trabajen juntos y a que Mandiyú sea una gran familia”.

En tanto, al tomar la palabra, el titular “albo”, Juan Ignacio Igarzábal agradeció el apoyo y respaldo del gobierno provincial hacia la institución y aseguró que seguirán trabajando de manera responsable en pos del crecimiento deportivo e institucional del club.

“Hemos concretado un sueño que parecía imposible de realizarlo y cerramos el año de la mejor manera, por eso quisimos compartir nuestra alegría y satisfacción con el gobernador y el ministro Vignolo”, manifestó el dirigente.

Asimismo, en contacto con la prensa, declaró que “tenemos muchos proyectos para el 2017, arrancamos con la participación en la Copa Argentina, luego el torneo de la Liga Correntina y recién en agosto comenzará el Federal A. Son los calendarios que tiene el fútbol argentino, vamos a estar parados seis meses, vamos a evaluar dar algunos jugadores a préstamos a otros equipos correntinos para que no estén parados y que jueguen en el Federal B y C” a lo que acotó: “Vamos a armar un plantel competitivo para afrontar el partido de repechaje de la Copa Argentina”.

Seguidamente, puntualizó que es “necesario avanzar en varios temas fundamentales para el club, uno de ellos el predio que nos cedió el gobierno provincial en Campo Quijano donde está proyectado construir un complejo deportivo, proyectar el presupuesto no solo para el Federal sino para el primer semestre del 2017. Está la posibilidad de jugar con Boca Unidos por una Copa Federal, algo que todavía no está confirmado por AFA”.

Y puso de relieve que el “presupuesto se va a incrementar obviamente, el Torneo Federal A es muy competitivo con planteles netamente profesionales. Vamos a mantener la base de este plantel y sumar algunos refuerzos en la medida de las posibilidades”.

“También debemos juntarnos con las autoridades que hoy conducen Huracán Corrientes y ver cómo mejorar las instalaciones de cara el Torneo Federal A y por supuesto ponernos de acuerdo en el canon que debemos abonar por cada presentación del equipo en el estadio”, concluyó informando Igarzábal.