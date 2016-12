Colombi recibió a padres de los jóvenes que fueron llevados como testigos a Goya

Alrededor de las 10 de la mañana, el gobernador Ricardo Colombi recibió en su despacho a un grupo de padres y familiares de los 16 jóvenes que fueron interceptados en la Costanera correntina por la Policía de Santa Fe y luego trasladados de manera intempestiva a la ciudad de Goya en calidad de testigos, en un procedimiento de allanamiento por narcotráfico.



En la oportunidad, en primer lugar agradecieron la predisposición, apoyo y solidaridad tanto del mandatario como de distintas esferas del gobierno provincial ante tal situación, a la vez que ratificaron el pedido de protección y garantías para sus hijos.

“Estamos muy agradecidos por habernos recibidos y le transmitimos nuestra preocupación no solo por la situación vivida, sino por la seguridad de ellos a futuro. El gobernador comprometió todas las garantías para nuestros chicos y destacamos el hecho que desde un primer momento defendió la integridad de nuestros hijos que estuvieron muy expuestos en toda a esta situación”, manifestaron luego del contacto mantenido con Colombi.

También expresaron que “lamentablemente nuestros hijos estuvieron a cara descubierta en todo momento con narcotraficantes, no se protegió la integridad de ellos y estamos preocupados por lo que pasará el día de mañana con todo esto".

Por su parte, resaltaron el apoyo brindado por el ministro de Seguridad, Horacio Ortega, autoridades de la Policía de Corrientes y del senador nacional Pedro Braillard Poccard.

Asimismo, ratificaron que “todos los aspectos legales está en mano de la justicia y vamos a dejar que ella actué”.

Por último, agradecieron la difusión del episodio por parte de los medios de Corrientes, algo que consideraron “fundamental para que no se tergiversen los hechos”.