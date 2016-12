Michetti vaticinó una buena elección en 2017 "porque el pueblo definió un cambio"

La vicepresidenta de la Nación aseguró que la coalición oficialista Cambiemos tendrá "una buena campaña electoral" el próximo año. Además, afirmó que se siente "orgullosa" del trabajo desplegado por el Congreso.



Al hablar en declaraciones a la TV Pública Argentina señaló: "Desde el punto de vista parlamentario siento orgullo, pero además hubo un proceso de reconversión muy importante. El equipo, junto con los presidentes del bloque, hemos hecho un trabajo muy interesante".

Agregó que "en el Senado, al contrario de lo que se pensaba, hemos tenido un diálogo muy bueno. Miguel Ángel Pichetto (titular del bloque del PJ-FPV) tiene una conciencia de la institucionalidad muy fuerte y cree que el país necesita que todos les pongamos una mirada a temas que son fuertes, como el déficit fiscal". "Tiene muy claro que no se puede gastar más de lo que entra", sostuvo Gabriela Michetti, al referirse en particular a la negociación por la modificación de Ganancias.

"Hemos tenido muchas charlas con (el Presidente Provisional del Senado) Federico Pinedo, Rogelio Frigerio (ministro del Interior), Emilio Monzo (Presidente de la Cámara de Diputados), Marcos Peña (Jefe de Gabinete)", resaltó.

En otro orden, remarcó la independencia del Gobierno respecto de la Justicia, y en particular, en torno a las causas en las que es investigada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "El Gobierno de ninguna manera tiene la idea de que la ex presidenta no vaya presa; lo que sí hacemos es no meternos con la justicia, creemos en la separación de poderes".

Sobre la relación que mantiene en lo personal con el presidente Mauricio Macri, Michetti confió que tienen una "reunión cada diez o 15 días" donde hablan "hora u hora y media sobre lo que está pasando".