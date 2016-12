Intendente Bassi inauguró luces en la cancha del Club Malvinas y cumplió con un viejo anhelo

En una sencilla pero muy emotiva ceremonia el jefe comunal viajó hasta el lugar acompañado por el director de Producción Primaria, Juan Carlos Meza, para reunirse con un nutrido grupo de directivos, vecinos y deportistas del fútbol rural.



Pasadas las 21 horas del día viernes los miembros de la comisión directiva del Club Malvinas se encontraban ansiosos por inaugurar un gran deseo de muchos años para la institución, las luces de la cancha.

Para dar comienzo con el acto, el intendente Municipal reunió a todos los presentes en centro de la cancha y le cedió la palabra a la secretaria del centro rural Mireya Gutiérrez.

Primeramente hablaron los referentes de la zona rural, los coordinadores del área de deportes, Hugo Orocha y Pablo Enriquez y el presidente de la institución, Toribio Proz. Todos expresaron palabras de agradecimiento por el esfuerzo de esta gestión municipal que junto al Centro Comunitario Malvinas lograron cumplir el sueño que persiguen hace 25 años, la iluminación del estadio.

Seguidamente, tomó la palabra el técnico del área de Producción Primaria, Roque “Cuca” Urresti, quien expresó “felicitó a todo el grupo del centro comunitario por no haber bajado los brazos luego de gestionar durante 25 años para que la cancha de Malvinas tenga luz, hoy gracias a la gestión de Gerardo Bassi se pudo cumplir con este sueño”.

En consonancia con estas palabras, el director de Producción Primaria, agradeció a todos por el esfuerzo y recordó una anécdota cuando era joven “yo como jugador he disputado muchos partidos en esta cancha y nunca me imaginé que hoy iba a venir a inaugurar la iluminación, este es un gran orgullo para mi” y por otra parte agradeció especialmente a la dirección de Luminotecnia municipal, a cargo de Lisandro Paleari, quien hizo todas las instalaciones para culminar con esta obra.

Finalmente, llegó el turno de quien toma las decisiones políticas para que obras como estas se hagan realidad, el intendente municipal Gerardo Bassi. Comenzó su alocución diciendo “Se me pone la piel de gallina porque mis padres fueron maestros rurales y yo sé lo que significa estos espacios donde el deporte es muy importante para el desarrollo de la comunidad”. Además recordó “hemos estado en momentos difíciles como inundaciones y en momentos lindos como este y vamos a seguir estando siempre junto al campo. Ustedes son tan vecinos como los que viven en el centro de Goya, no hacemos diferencia, tratamos de estar cerca de cada unos de los goyanos. Felicidades a todos y a disfrutar de este espacio que es de todos”.

Finalmente Mireya Gutierrez, leyó una carta de agradecimiento al intendente municipal. Las luces del estadio quedaron inauguradas con el clásico de la zona.